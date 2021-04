Paulo Gustavo piora, respira com ajuda de pulmão artificial e fãs demonstram apoio: Reage, te amamos!

03/04/2021 | 09:10



Internado em hospital desde o dia 13 de março enquanto luta contra o coronavírus, Paulo Gustavo teve uma piora em seu estado de saúde. A assessoria de imprensa do ator informou que reajustes terapêuticos tiveram que ser feitos e, agora, ele respira com a ajuda de um pulmão artificial:

Internado desde 13 de março, Paulo Gustavo precisou passar por reajustes terapêuticos para combate à Covid-19. Em ventilação mecânica desde domingo (21), no Rio de Janeiro, o ator chegou a apresentar sinais de melhora, mas devido ao agravamento do quadro clínico, teve que evoluir à terapia por ECMO - Oxigenação por Membrana Extracorpórea. Paulo Gustavo segue em terapia intensiva. A equipe médica informa que: Optamos pelo início da terapia coadjuvante com ECMO, com o objetivo de permitir uma melhor recuperação da função pulmonar. Após o agravamento ocorrido, a situação permanece estável nas últimas horas.

Por fim, a assessoria ainda informa os agradecimentos da família:

A família do ator segue agradecendo aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para sua recuperação e para de todos os que se encontram na mesma situação.

Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, postou uma foto em seu Instagram em que o marido aparece com os dois filhos do casal. No texto, explicou que está passando por um período difícil:

Estou vivendo dias difíceis... optando por ficar recluso, sem expor dores ou dificuldades na internet. Vivendo um momento particular da minha família, que ainda não sei o por quê, mas no futuro espero entender. E sempre com muita fé, muito pensamento positivo pra ter o amor da minha vida ao meu lado novamente. Peço desculpas pela ausência, pelos pacientes que aguardam meu retorno, e até pelos amigos que não tenho conseguido responder. Espero que entendam e continuem torcendo e rezando fervorosamente pela recuperação dele e de todos que sofrem com essa infecção tão sorrateira. (...) Prefiro me manter mais recolhido poupando minhas energias todas pra cura dele!

Dea Amaral, mãe do humorista, postou o mesmo comunicado sobre o atual estado de saúde do filho e pediu:

Vamos continuar rezando, amigos.

Além disso, Paulo Gustavo se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter e os fãs postaram diversas mensagens de apoio ao ator:

Preocupada com o Paulo Gustavo e triste demais.

(Voz da Dona Herminia) Alô Paulo Gustavo,oh! Paulo Gustavo, vamos respirar aí menino, levanta dessa cama aí e volta já pra casa que eu não tô de brincadeira não! Tá ouvindo, Paulo Gustavo, você tá me ouvindo?

Reage, Paulo Gustavo!!! Te amamos!

A cada notícia do Paulo Gustavo meu coração acelera, Deus esse homem precisa sobreviver.