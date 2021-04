Obituário - 2 de abril de 2021

Ademir MEdici

02/04/2021



SANTO ANDRÉ

Pedro Pereira da Rocha, 83. Natural de Pereiras (São Paulo). Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo, Capital. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Creuza Pereira Pedulo, 78. Natural de Queimadas (Pernambuco). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 29. Jardim da Colina.

Edison Ribeiro Dib, 78. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 29. Memorial Planalto.

Maria Cecília Simionato Fagundes, 78. Natural de Colina (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Wilson Cavalcante de Araujo, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério Nossa Senhor do Carmo, Curuçá.

Antonia Pereira Eufrosino, 76. Natural de Guarantã (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Wilson Cau, 76. Natural de Pedreira (São Paulo). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 29. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Sebastiana Regina Vila Nova, 76. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia na Vila Industrial, em São Paulo, Capital. Ajudante de cozinha. Dia 29, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Mariana Nóbrega Ferreira, 75. Natural de Campos Gerais (Minas Gerais). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio Biscassi, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 29. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Cleusa de Brito Santos, 73. Natural de Lucélia (São Paulo). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fernando Luiz da Silva, 71. Natural de Morro Agudo (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 29. Memorial Planalto.

José Benedito Celestino, 70. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Operador de máquinas. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iria Aparecida Mecozzi Tente, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Tadeu Alancardec dos Santos, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Progresso, em São Paulo, Capital. Dia 29, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Samuel Januário da Silva, 67. Natural de Maringá (Paraná). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Metalúrgico. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josefa da Silva Pedro, 66. Natural de Santa Rita (Paraíba). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Eduardo Grego, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Elmo Pires Gomes, 64. Natural de Passos (Minas Gerais). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 29. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Neusa Aparecida Novoletti Pereira, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Jaçanã, em São Paulo, Capital. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Terezinha José da Silva Souza, 61. Natural da Cidade Gaucha (Paraná). Residia no Jardim Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Nélia Aparecida Cafólla Pereira, 57. Natural de Santo André. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Selma Regina Cenedes Xavier, 57. Natural de Osvaldo Cruz (São Paulo). Residia no Jardim Itapoan, em Santo André. Professora. Dia 29. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Jorge Kiomassa Kina, 55. Natural de Santo André. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Arquiteto. Vereador. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Pedro da Costa, 55. Natural de Santo André. Residia na Vila São João, em Santo André. Autônomo. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marlene de Castro Bender Pinto, 54. Natural de Cianorte (Paraná). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Sérgio do Nascimento, 53. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Cabeleireiro. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Jozilene de Souza Campanhã, 51. Natural do Recife (Pernambuco). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto Aparecido Girau, 51. Natural de Santo André. Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Eletricista. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Célio José Duarte da Silva, 49. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia no Parque Miami, em Santo André. Engenheiro químico. Dia 29. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Allan Stanley Androvics, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Gerente comercial. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Joaquim Filho Soares dos Santos, 47. Natural da Barra do Mendes (Bahia). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Autônomo. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alexandre Donadello, 44. Natural de Santo André. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Gerente de logística. Dia 29. Jardim da Colina.

Eliandro Asêvedo Caires de Souza, 42. Natural de Santo André. Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Técnico de informática. Dia 29. Jardim da Colina.

Patrícia Gomes Conti, 37. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Auxiliar administrativo. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eduardo D’Arc Claudino, 32. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Auditor de merchandising. Dia 29. Vale dos Pinheirais.



SÃO BERNARDO

Maria de La Esperanza Lonsfim, 91. Natural da Espanha. Residia na Lagoa Jacaraipe, em Serra (Espírito Santo). Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Rosa Franco Bueno Moschini, 91. Natural de Piracicaba (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

Ottavio Ramazzina, 84. Natural da Itália. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Marina Marques Guerrero, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Diogo, em São Bernardo. Dia 29, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Severino José de Oliveira, 78. Natural de Limoeiro (Pernambuco). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 29, em Santo André. Cemitério dos Casa.

João de Oliveira Borges, 78. Natural de Extrema (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

José Carlos Finazzi, 70. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Elio Mancini, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Caminho do Mar, em São Bernardo. Dia 29, em Santo André. Memorial Phoenix.

Orlando Moreira Divino, 74. Natural de Montes Claros (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 29, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

José Carlos Faria, 69. Natural de São Bernardo. Residia em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Lusia Ferrari dos Reis, 66. Natural de Duartina (São Paulo). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Clemente Sanchez dos Anjos, 64. Natural de Itapevi (São Paulo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 29. Vale da Paz.

Marcelo Frison, 53. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Cristiane da Silva Pestana Lima, 47. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Concetta Fortuna Possi, 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Roberto Barbi, 83. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Afonso Neris, 71. Natural de Lucélia (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ana Paula Testa, 51. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 30. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Swellyane Cristina da Silva, 34. Natural de Ouricuri (Pernambuco). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 31. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Cícero Pereira dos Santos, 72. Natural de Capela (Alagoas). Residia no bairro Eldorado. Dia 30. Cemitério Municipal.

Jacqueline de Almeida Dantas Silva, 37. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 30. Vale da Paz.



RIBEIRÃO PIRES

Neuza Rodrigues Capeluppi, 79. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Colonial, em Ribeirão Pires. Dia 31. Cemitério São José.

José Roberto do Nascimento, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Itacoloni, em Ribeirão Pires. Dia 29, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Emerson Correa de Lima, 63. Natural de Volta Redonda (Rio de Janeiro). Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 31. Cemitério São José.

José Antonio dos Santos, 62. Natural de Cajuru (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério

São José.