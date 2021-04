Após vencer a Covid-19, Celso Zucatelli faz fisioterapia para recuperar capacidade pulmonar

02/04/2021 | 09:10



Na última quarta-feira, dia 31, Celso Zucatelli recebeu alta hospitalar após vencer a luta contra o coronavírus! O apresentador da Record ficou dez dias internado, mas mesmo em casa, segue o tratamento para lidar com as consequências da doença. Agora, por meio de seu Instagram, ele mostrou bastidores de sua fisioterapia para recuperar a capacidade pulmonar:

Junto com a foto em que aparece com um equipamento no rosto, ele escreveu:

Boa noite, meus amores. Passando pra dividir com vocês minha recuperação que segue firme e forte agora em casa. E, principalmente, minha gratidão por tanto amor que eu estou recebendo de todos vocês. Deus é muito poderoso e nossa fé nos leva longe. Registro da @anaclauduarte durante minha pedalada noturna com o Cpap para recuperar toda a capacidade pulmonar. Hoje cedo, tive a primeira sessão com a fisioterapeuta aqui em casa e, à noite, repito sozinho uma parte dos exercícios. Vai ser assim todos os dias até eu ficar 100%. E, logo mais, já começo o trabalho de fono para recuperar a força da voz. Vamos com força.

Nos comentários, ele recebeu apoio de diversos famosos:

Já deu certo!, disse Eliana.

Graças a Deus! Muita fé e pronto restabelecimento pra voltar com toda a força a vida que segue! Abraços, postou Ary Fontoura.

Elaine Mickely, esposa de Cesar Filho, que também lutou contra a doença, desejou:

Deus continue abençoando grandemente.