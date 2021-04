Ribeirão Pires autorizará funcionamento do comércio a partir de segunda-feira

Vanessa Soares

Do dgabc.com.br



01/04/2021 | 11:34



Em live realizada pelas redes sociais, o prefeito de Ribeirão Pires, Clovis Volpi (PL) anunciou que irá reduzir as medidas de restrição no comércio no município a partir de segunda-feira, embora o governo estadual tenha estendido a fase emergencial do Plano SP - a mais restrita de todas - até 11 de abril. "Por conta da diminuição do número de contaminados, do número de mortes e da seriedade que grande parte da população atendeu aos nossos apelos, nós vamos editar um novo decreto que será mais maleável do que o do Estado, principalmente com relação ao comércio", informou.

De acordo com o chefe do Executivo o comércio em geral poderá funcionar desde que não haja aglomeração. Para as atividades que promovem o contato muito próximo, como salões de beleza, barbearias, as atividades permanecerão proibidas. "O comércio pode esperar, a partir de segunda-feira, maior liberdade bem para trabalhar. É isso o que podemos fazer", acrescentou.

Volpi ressaltou que se a cidade voltar a ter um crescimento no número de contaminados, as medidas serão revistas. "Vou implorar para que não abusem. Não queiram fazer festividades clandestinas. Não judie da gente aqui, achando que são mais espertos do que nós, achando que a Covid passou.

Ele acrescentou ainda que Ribeirão Pires é a única cidade do Grande ABC que estabilizou na curva de crescimento dos números de casos e mortes. "Agora nós vamos estragar tudo isso? Respeite as nossas decisões. Nos ajude a vencer a Covid", finalizou.

O Diário questionou os demais municípios da região e o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC sobre as medidas e aguarda posicionamento.