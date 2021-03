Ashley Tisdale fala sobre sua experiência de parto uma semana após dar à luz: Quando dizem que é preciso muita ajuda, é verdade

30/03/2021 | 16:11



No dia 23 de março, Ashley Tisdale deu à luz sua primeira filha ao lado do esposo, Christopher French. Já nesta terça-feira, dia 30, a eterna Sharpay Evans de High School Musical falou um pouco mais sobre sua experiência de parto, revelando que teve o apoio de uma doula durante a gestação.

A atriz começou o relato comentando sobre como a primeira semana da pequena Júpiter Iris French havia passado rápido, e falando um pouco sobre como se sentiu durante o trabalho de parto:

Nossa, como é que já faz uma semana? Como assim meu bebê está com uma semana? Quando dizem que é preciso muita ajuda, é verdade. Tive uma experiência incrível de parto, é claro que houve dor, mas estabeleci minhas intenções naquela manhã e era exatamente como eu queria que Júpiter entrasse no mundo. Com calma, em paz, deixando de lado o medo e estando super presente.

Ashley, então, admitiu que o apoio de sua doula, das enfermeiras do hospital e de seu esposo foram imprescindíveis para que ela tivesse forças no desafiador momento:

Eu honestamente não poderia ter essa mentalidade se não fosse pela minha incrível doula, ela foi a virada do jogo. Velas sem chama, luzes de fada, massagens, mas é a presença dela que te acalma. Minha médica é uma foda e eu confiei que poderia deixar de lado quaisquer medos, porque eu sabia que se algo acontecesse, ela poderia lidar com isso. As enfermeiras que cuidaram tão bem de nós e, claro, meu maravilhoso marido que às vezes eu olhava em minha dor mais profunda e podia ver que ele estava com medo, mas sua natureza calmante e técnicas de respiração me ajudaram a me acalmar. Foi incrível para Christopher e eu ver todas essas mulheres torcendo por mim. Foi poderoso e mudou minha vida.

Na última segunda-feira, dia 29, Tisdale também falou um pouco sobre a experiência como mãe de primeira viagem, e agradeceu ao esposo pelo apoio ao longo da primeira semana de visa de Júpiter:

Acho que nunca me senti mais exausto. Mas vale MUITO a pena. Eu não posso acreditar do que meu corpo era capaz até agora, é incrível e eu sou muito grata por ter trazido este lindo presente para nossa vida. Agora vou ser gentil comigo mesmo e me curar, e tenho um parceiro incrível cuidando do bebê e de mim.

O rostinho da pequena, no entanto, permanece uma incógnita para os fãs já que até o momento a atriz apenas publicou uma foto da mão da pequena e outra de sua cabeça, escrevendo na legenda:

Gotas de Júpiter.