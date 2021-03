Marina Ruy Barbosa desembarca em São Paulo cercada por seguranças e colunista revela encontro secreto da atriz com Guilherme Mussi

30/03/2021 | 10:10



Marina Ruy Barbosa está de volta ao Brasil! Na noite da última segunda-feira, dia 29, a atriz foi flagrada desembarcando no aeroporto internacional de Guarulhos em São Paulo. De boné preto, de sua marca, e máscara de proteção no rosto, Marina chamou a atenção dos fotógrafos ao ser vista deixando o local cercada por seguranças.

Marina estava desde o dia 18 de março em viagem internacional, onde teria curtido, segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, alguns dias românticos nas Ilhas Maldivas e em Dubai com seu suposto novo affair, o deputado Guilherme Mussi.

Discreta, Marina não revelou detalhes da viagem nas redes sociais e, nos últimos dias, apenas tem compartilhado fotos relacionadas à sua marca de roupas, que, aliás, pode ter muita relação com seu novo relacionamento após o término do casamento com Xandinho Negrão.

Segundo Fábia Oliveira, a relação de Marina e Mussi engatou por causa da sócia de Marina na marca. Ela seria casada com o assessor de Guilherme Mussi. O quarteto passou a se encontrar no escritório do deputado, no bairro do Itaim Bibi em São Paulo. O ex de Marina, Xandinho, também já frequentou o local acompanhado da atriz. No início de 2020, quando Marina e Alexandre ainda eram casados, os dois já haviam sido vistos por lá, já que os rapazes eram muito amigos

. Após um tempo, Marina teria passado a começar a frequentar o local sozinha e, desde de julho de 2020, as visitas ao local teriam virado rotina.

Fontes afirmaram que os encontros entre eles aconteciam no lounge do escritório, que era encontrado revirado. Os funcionários, então, perceberam que as reuniões não era sobre trabalho. Além das reuniões mais íntimas entre os dois, Marina e Mussi também estariam encontrando um arquiteto por lá, tudo para definir o novo local onde morarão juntos.

Por enquanto, a atriz não fala publicamente sobre as especulações sobre o suposto novo namoro.