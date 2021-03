Bolsas da Ásia fecham em alta, com foco na perspectiva de recuperação global

30/03/2021 | 07:11



As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira, 30, com investidores mantendo foco na perspectiva de recuperação da economia global e apesar de preocupações com dificuldades enfrentadas por um fundo de investimento dos EUA que atingiram grandes conglomerados bancários.

O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,16% em Tóquio hoje, a 29.432,70 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,84% em Hong Kong, a 28.577,50 pontos, o sul-coreano Kospi se valorizou 1,12% em Seul, a 3.070,00 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,48% em Taiwan, a 16.554,90 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 0,62%, a 3.456,68 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,47%, a 2.229,27 pontos.

O apetite por risco na Ásia continua sustentado por expectativas de retomada da economia mundial, liderada pelos EUA, que estão implementando medidas de incentivo fiscal de US$ 1,9 trilhão e onde a vacinação contra a covid-19 ocorre em ritmo mais rápido do que em outras partes.

Como resultado, ficaram em segundo plano alertas feitos pela Nomura Holdings e Credit Suisse de que poderão sofrer perdas significativas como resultado de transações com um fundo de investimento americano, possivelmente o Archegos Capital Management. No mercado japonês, a ação da Nomura caiu 0,66% nesta terça, após sofrer tombo de 16,33% no pregão anterior.

Na Oceania, a bolsa australiana contrariou o tom positivo da Ásia e ficou no vermelho, revertendo ganhos de mais cedo. O S&P/ASX 200 caiu 0,90% em Sydney, a 6.738,40 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).