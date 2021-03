Sasha Meneghel revela que conheceu João Figueiredo através de Bruna Marquezine e cantor promete presente para Xuxa

28/03/2021 | 09:10



Sasha Meneghel foi a convidada do Altas Horas da noite do último sábado, dia 27, e falou sobre o noivado com João Figueiredo.

A filha de Xuxa Meneghel lembrou para Serginho Groisman que conheceu o cantor gospel através de Bruna Marquezine e antes que se tornassem namorados, viraram melhores amigos.

- Antes de qualquer coisa acontecer, a gente se tornou melhor amigo. Nos conhecemos no Rio de Janeiro, através da Bruna, que já era amiga do João. Aí depois a gente se conheceu melhor em Angola. Continuamos conversando como amigos, até que chegou um momento em que eu pensei: 'Estou confundindo as coisas'. E ele pensando o mesmo.

Sasha explicou que quem deu o primeiro passo na relação foi João:

- Ele que falou, e eu nunca o tinha visto gaguejar antes, porque ele fala muito bem. A gente só começou a namorar em fevereiro (de 2020). Durante a pandemia, tivemos oportunidade de ficarmos juntos porque ele tinha vindo para o Rio passar o fim de semana com a minha família, para conhecer minha mãe melhor. Aí tudo fechou e ele acabou ficando mais um tempo lá em casa. Depois, eu fui para São João da Boa Vista e conheci os pais dele melhor.

Sasha ainda falou que os dois são muito amigos um do outro:

- A gente é muito amigo. Não falta assunto. É brincadeira o tempo todo, algo muito leve, declarou.

No mesmo dia, João aproveitou para usar as redes sociais para homenagear Xuxa, que completou 58 anos de idade, prometendo que dará netos à apresentadora em breve:

Desde criança sempre ouvirem falar mal de sogra, e agora que eu tenho uma, concluí algo: ou eles estavam errado, ou você é uma exceção que Deus me deu o privilégio de ter por perto (acho que é a segunda opção). Hoje, é seu aniversário mas quem ganha o presente são todos que convivem com você... Xu, que Deus continue te dando muito saúde, paz e alegria todos os dias. Parabéns e obrigado por ensinar tanto com sua vida. Xuxa, daqui uns anos a gente te dá seu presente.