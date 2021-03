27/03/2021 | 10:10



O clima foi de romance no Conversa com Bial da noite da última sexta-feira, dia 26, que contou com a participação do casal Gisele Bünchen e Tom Brady.

A supermodelo brasileira falou sobre o casamento de 12 anos com o astro da NFL, que confessou que está prestes de se aposentar do futebol americano.

- Quando não estou motivado, ela sempre sabe me motivar. Um bom parceiro é quem tira o melhor de você, ela tem sido uma grande apoiadora, amo ela e a família dela, declarou Brady sobre a companheira.