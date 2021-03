Nova jurada do MasterChef Brasil é sócia de Fernanda Lima

27/03/2021 | 09:10



O MasterChef Brasil anunciou na noite da última sexta-feira, dia 26, que Helena Rizzo será a substituta de Paolla Carosella no reality show!

Ela, que já foi eleita a melhor chef mulher do mundo, estará ao lado de Erick Jacquin e Henrique Fogaça na competição. Helena já tem experiência à frente de programas do gênero e havia participado do reality show The Tase Brasil, exibido pelo GNT em 2017. Dois anos mais tarde, estreou como integrante do júri internacional do The Final Table, competição gastronômica produzida pela Netflix.

Fora da TV, Helena tem uma trajetória de sucesso e é dona do restaurante Maní em sociedade com a modelo e apresentadora Fernanda Lima. Condecorado pelo guia Michelin, o restaurante ganhou outras vertentes, como o Manioca, a Padoca do Maní e a Casa Manioca.

No Instagram, ela comemorou a novidade.