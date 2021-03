Juiz autoriza venda de bebidas alcoólicas em Santo André nos feriados antecipados

Do Diário do Grande ABC



Menos de duas horas antes de entrar em vigor medidas mais restritivas de isolamento para conter a disseminação do novo coronavírus no Grande ABC, inclusive com proibição de vendas de bebidas alcóolicas, o juiz Marcelo Franzin Paulo, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Santo André, autorizou bares e restaurantes a comercializar o produto na cidade durante os dias antecipados de feriados, de 27 de março a 4 de abril.

Decreto do prefeito Paulo Serra (PSDB) proibia a venda de bebida em todos os horários durante o período. A decisão tem caráter provisório e atende solicitação da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Seccional São Paulo). Vale para bares, restaurantes, supermercados ou assemelhados associados à entidade e instaladas dentro do município.

De acordo com Paulo, apesar do "quadro calamitoso" que a cidade vive devido à Covid-19, "não se vislumbra a relação, sob o panorama de restrição de circulação que o decreto visa implementar, de causa e efeito com a finalidade do normativo", entre álcool e a propagação da doença.

Em São Bernardo, a venda do produto continua proibida em todos os lugares. Em Diadema, o comércio só será permitido via delivery. Já em Mauá, além do delivery, a comercialização pode ser feita por meio de drive-thru até as 17h.

A Prefeitura de Santo André informa que não foi oficialmente notificada sobre a decisão judicial.