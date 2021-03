Ainda internado com Covid-19, Kiko apresenta evolução no quadro

Daniel Tossato



26/03/2021 | 05:39



Secretário de Administração e Inovação de São Bernardo e ex-prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSDB) apresentou melhora no quadro de saúde, mas segue internado em hospital da Capital com diagnóstico de Covid-19.

De acordo com a mulher do tucano, Flavia Dotto, Kiko registrou situação de melhora clínica na oxigenação dos pulmões, apesar de ainda receber oxigênio. Flavia declarou que, caso o ex-prefeito continue em evolução deste quadro de estabilidade, poderá ter alta médica na semana que vem.

“A equipe médica baixou a oxigenação (o que indica melhora na capacidade do pulmão). Kiko deverá realizar bateria de exames entre hoje (ontem) e amanhã (hoje) para que os médicos possam dizer qual é o quadro geral. Caso ele siga assim, é bem possível que até a próxima semana possa receber alta”, ponderou Flavia, que também testou positivo para Covid e vem realizando quarentena em casa.

Durante a semana passada, surgiram relatos de que Kiko estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com novo coronavírus. O Diário confirmou a informação no domingo. O ex-chefe do Executivo estava internado em unidade de saúde, embora já se recuperando no quarto do Hospital Santa Catarina, localizado em São Paulo.

O tucano deu entrada no hospital após apresentar baixa saturação em sua oxigenação, o que preocupou a equipe médica e, desta forma, decidiu interná-lo imediatamente. Os profissionais de saúde mantiveram Kiko internado na UTI durante dois dias – foi liberado para o quarto após registrar progresso.

A Prefeitura de São Bernardo, sob comando de Orlando Morando (PSDB), confirmou a internação de Kiko e informou que o secretário segue afastado de suas funções até sua melhora.

Outros prefeitos e ex-chefes de Executivo da região já foram contaminados com o novo coronavírus. O próprio Morando, além dos prefeitos de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), e de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), foram contaminados pela doença, porém, já se recuperaram. Os ex-prefeitos Gabriel Maranhão (Cidadania, de Rio Grande da Serra) e José Auricchio Júnior (PSDB, de São Caetano) também foram acometidos pela Covid-19 e já se restabeleceram do período de internação.