Finalmente! Simaria conhece a sobrinha Zaya, filha da irmã Simone

21/03/2021 | 11:11



Simaria, irmã da cantora Simone, comemorou muito nas redes sociais no último sábado, dia 20. Ao lado da filha Giovanna, a cantora finalmente conheceu Zaya, nascida em fevereiro, fruto da relação de Simone com o empresário Kaká Diniz. No Instagram, Simaria se derreteu pela bebê e, ainda, aproveitou para dar as boas-vindas oficiais à pequena.

Conheci minha princesinha, minha sobrinha, minha sacolinha de carne! Uma das coisas mais lindas que meus olhos já viram, eu e a Gio, minha filhinha, ficamos tão apaixonadas que parece que mundo parou por alguns minutos. Bem vinda @zayadiniz, estaremos aqui sempre com você, meu amor! Titia ama muito! Ficamos tão apaixonadas...

Zaya nasceu em Orlando, na Califórnia, Estados Unidos, e a família retornou com a bebê para o Brasil na última semana. Além da pequena, Simone e Kaká também são pais de Henri, de seis anos de idade.