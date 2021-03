Sertanejo Edson revela que perdeu 10 quilos durante estadia na UTI para tratar Covid-19

20/03/2021 | 10:11



O sertanejo Edson, da dupla com Hudson, passou por um momento difícil recentemente. Como você viu aqui no ESTRELANDO, o cantor ficou cerca de oito dias internado na UTI do Hospital São Luiz, em São Paulo, após ter testado positivo para o novo coronavírus. Felizmente, o músico já recebeu alta e está se recuperando em casa, embora ainda tenha que lidar com o impacto causado pelo vírus em sua vida.

Em entrevista exclusiva ao programa Domingo Espetacular, que vai ao ar no próximo domingo, dia 21, na Record TV, Edson fez um desabafo sobre o medo que sentiu durante a sua estadia no hospital.

- Eu senti muita dó. Eu pensava assim: Não vou mais poder cantar para o povo, não vou poder ver meus filhos, ver minha esposa, meus irmãos, que dó! Eu pensava: 46 anos de idade, a minha vida sempre foi o fôlego, sempre foi cantar, passar emoção, abrir o peito e soltar a voz... E vivendo aquela situação.

Os primeiros dias, para o artista, foram os mais difíceis.

- Eu devo ter perdido uns 10 quilos. E no primeiro dia que cheguei na UTI, eu confesso que quase morri.

Fora de perigo, o cantor tem encontrado motivos para celebrar a vida.

- Deus achou graça em dar mais um tempo de vida, e o que vou fazer é tentar ser feliz com esse tempo a mais que Deus está me dando.

O Domingo Espetacular começa a partir das 19h45 da noite, na Record TV.