Funcionários do transporte público vão parar na segunda

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



20/03/2021



Motoristas, cobradores e outros profissionais de empresas de ônibus do Grande ABC vão realizar protestos na manhã de segunda-feira. Os atos acontecerão em todos os municípios, com exceção de Rio Grande da Serra, das 7h às 10h.

Entre as reivindicações está o pedido para que os trabalhadores dos coletivos sejam imunizados contra Covid, já que lidam direto com o público, segundo Leandro Mendes, presidente do Sintetra ABC (Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Grande ABC). “Desde o começo da pandemia a gente não parou. (Os profissionais) Estão ali todo dia, em contato com passageiros. Motorista tem de mexer com dinheiro, pode infectar pessoas em casa”, diz.

De acordo com Mendes, os protestos serão feitos com cuidado para não causar tumulto. “Deixaremos faixas livres para automóveis e ambulâncias passarem”, explica. Em Santo André, os ônibus seguirão juntos pela Avenida Coronel Alfredo Flaquer até o terminal, onde ficarão parados por cerca de duas horas.

Outra reclamação, segundo o presidente do Sintetra, é sobre os atrasos nos pagamentos dos trabalhadores. “Percebemos, de janeiro para cá, que as empresas que não atrasavam passaram a atrasar”, diz.

Além do salário, os trabalhadores reclamam atrasos em convênios médico e odontológico, de vale-alimentação. Sem citar nomes, afirma que há empresa que está parcelando PLR (Participação nos Lucros e Resultados) referente a 2019. “As únicas empresas que estão em dia com o salário são as de Santo André, já que há subsídio da Prefeitura.”

Mendes afirma que nos outros municípios há problemas. A ação visa protestar por apoio financeiro às empresas, por meio de subsídios, para que os postos de trabalho sejam mantidos. “Se o governo não fizer nada, vamos, no futuro, parar tudo”, encerra.