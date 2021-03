Cai número de casamentos com adolescentes mulheres no Brasil

Do Diário do Grande ABC



A quantidade de casamentos com adolescentes com idade até 17 anos diminuiu no Brasil. Segundo informação do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), os casos caíram 55% entre 2011 e 2019, este último sendo a mais recente data analisada e que registrou 21.769 matrimônios envolvendo adolescentes da faixa etária citada.

O estudo especial Estatísticas de Gênero: Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil ainda apontou que 844 casamentos envolveram a participação de meninas menores de 16 anos ao longo de 2019, número pouco superior ao registrado em 2018 (810 oficializações).

Há duas temporadas, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sancionou lei que proíbe o casamento de jovens com menos de 16 anos no País.