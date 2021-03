Kris Jenner quebra o silêncio sobre o fim do casamento de Kim Kardashian e Kanye West: - Sempre vai ser difícil

19/03/2021 | 10:11



Kris Jenner, matriarca da família Kardashian-Jenner, quebrou o silêncio e falou sobre o fim do casamento de sua filha, Kim Kardashian, e Kanye West. A empresária marcou presença no programa The Kyle & Jackie O Show na última quinta-feira, dia 18, e deu os seguintes detalhes sobre a separação:

- Eu acho que sempre vai ser difícil em qualquer hora... você sabe, tem um monte de crianças. A coisa boa sobre a nossa família é que nós apoiamos um ao outro e nos amamos muito, muito mesmo - então tudo que eu quero é que esses dois sejam felizes. E eu quero que as crianças sejam felizes. Esse é o objetivo.

Ela ainda acrescentou:

- Acho que todos nós queremos isso para nossas famílias, apenas para podermos ter... o amor e a apreciação uns dos outros e que todos estejam bem.

Kris ainda foi questionada sobre se os fãs verão detalhes do fim do casamento na 20ª e última temporada de Keeping Up with the Kardashians:

- Talvez. Eu não sei o que eles decidiram no final porque nós nem vimos o primeiro episódio ainda. Tenho certeza de que eles estão dando alguns retoques finais, mas acho que é apenas um momento privado para eles. Kim queria lidar com isso com sua própria família em seu próprio tempo, então acho que será assim para ela processar tudo. Quando ela sentir vontade, tenho certeza que ela dirá o que precisa dizer.

Quem também não deixou de falar sobre esse período conturbado na vida de Kim foi Caitlyn Jenner! Durante o programa People (the TV show!), ela disse:

- Em algum momento, ela provavelmente vai fazer uma declaração, mas é a declaração dela e não minha. Eu a amo até a morte. Ela é uma ótima pessoa. Estávamos conversando por meio de mensagens de texto esta manhã e, você sabe, desejo nada a ela a não ser o melhor.