Central Única das Favelas de São Bernardo pede ajuda para continuar com ações

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



17/03/2021 | 16:21



A Cufa (Central Única das Favelas) de São Bernardo está solicitando à população da região apoio para continuar o trabalho que é desenvolvido nas comunidades carentes da cidade, como doações de alimentos e material de higiene, como forma de mitigar os efeitos da pandemia de Covid-19. Presidente da unidade, o assistente técnico Alex Ferreira Pinto, explicou que com a decretação da fase emergencial, muitos comerciantes tiveram ainda mais dificuldades com seus negócios, e tiveram que parar a ajuda que era repassada mensalmente.

“Nossa ajuda financeira vinha de comerciantes e amigos de nosso bairro, mas com o fechamento dos comércios, perdemos mais de 90% dos nossos colaboradores”, relatou. “Hoje, nosso maior desafio é termos o aluguel para manter a sede. Mas também precisamos de fraldas infantis e geriátricas, produtos de higiene e limpeza, enfim, toda ajuda é bem-vinda”, declarou.

A sede da Cufa fica na Estrada do Poney Clube, 2.087, no Jardim Las Palmas e doações de qualquer tipo podem ser entregues no local. Quem puder fazer doações em dinheiro, transferências podem ser feitas para a chave PIX 270409978-27. Outras possibilidade de parceria podem ser tratadas diretamente com o presidente no telefone 98112-3905.

Em junho do ano passado, em parceria com o EC (Esporte Clube) São Bernardo e a empresa Ultragaz, foram entregues 280 botiijões de gás em comunidades do município. Já em dezembro, a Cufa promoveu a entrega de brinquedos para 500 crianças em São Bernardo. Mais recentemente, em fevereiro deste ano, promoveu uma campanha de doação de sangue que conseguiu 100 bolsas para o hemocentro São Lucas, da Capital.

DOAÇÃO

Mesmo em meio às dificuldades, a Cufa São Bernardo conseguiu viabilizar a doação de 1.575 quilos de alcool em gel para a Secretaria Municipal de Saúde. A doação foi feita pela empresa Mapric Produtos Farmacocosméticos. O material foi entregue no dia 9 de março. São Bernardo tinha, até ontem, 56.226 casos de Covid-19 e 1.622 mortes em decorrência da doença.