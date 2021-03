Britney Spears ficou comovida com entrevista de Meghan Markle e também quer conversar com Oprah Winfrey: - Ela comparou seus próprios sentimentos de aprisionamento

17/03/2021 | 12:10



Parece que a entrevista que Meghan Markle e príncipe Harry deram a Opah Winfrey continua repercutindo entre os famosos! Depois que Meghan foi apoiada por Beyoncé e por Michelle Obama, foi a vez de Britney Spears comentar sobre o depoimento da Duquesa de Sussex, chamando-a de corajosa e afirmando que se sentiu inspirada a conversar com Oprah sobre sua própria vida.

De acordo com o jornal britânico The Mirror, a cantora teria ficado incrivelmente comovida depois que Meghan se abriu com a entrevistadora sobre os problemas relacionados ao racismo que enfrentou na família real e também sobre problemas de saúde mental. Por isso, a cantora acabou se identificando com o sentimento de falta de liberdade expressados pela duquesa. De acordo com uma fonte do veículo, o fato de Jamie - pai de Britney - ainda ter grande influência sobre sua tutela faz com que Spears se sinta controlada:

- Britney ficou incrivelmente comovida com a entrevista de Meghan, pois ela comparou seus próprios sentimentos de aprisionamento, bem como suas lutas com a saúde mental, que ela considerou incrivelmente corajosa. Com seu pai ainda atuando como co-tutor Britney tem todos os aspectos de sua vida controlados, então ela também sente que foi forçada ao silêncio.

A falta de liberdade da cantora não é novidade. Nos últimos anos, fãs de Britney tem contestado a situação da artista com o movimento Free Britney tomando as redes sociais, além de apoiarem a cantora em sua briga judicial para recuperar o controle sobre sua vida. A fonte do veículo ainda relata que Spears tem lutado ativamente para retomar sua liberdade:

- Mas enquanto mostra sua luta para que seu pai seja removido, Britney está finalmente lutando para retomar o controle de sua própria vida. Isso inclui fazer com que ela fale sobre todos os rumores sobre ela quando puder.

Com isso, parece que há uma grande chance de que a cantora realmente procure Oprah para falar sobre sua vida, passando pelo colapso que sofreu em 2007 e abordando até mesmo a briga judicial com o pai e outros aspectos de sua trajetória pessoal e profissional.

Será que essa entrevista realmente irá acontecer?