Príncipe Harry conversou com o pai e o irmão sobre a entrevista para Oprah Winfrey, mas as conversas não foram produtivas

17/03/2021 | 10:11



De acordo com a revista People, príncipe Harry conversou com o pai, príncipe Charles, e o irmão, príncipe William, sobre a entrevista que ele e a esposa, Meghan Markle, deram para Oprah Winfrey. Segundo informações da publicação, Gayle King, que é amiga de Meghan e Oprah, revelou a notícia no programa CBS This Morning da última terça-feira, dia 16:

- Bem, eu não estou tentando dar notícias, mas eu realmente liguei para eles para ver como eles estavam se sentindo, e é verdade, Harry conversou com o irmão dele e ele conversou com o pai dele também. A palavra que me deram foi que essas conversas não foram produtivas. Mas eles estão felizes por pelo menos terem iniciado uma conversa. E eu acho que o que ainda os preocupa é que o palácio continua dizendo que eles querem resolver isso em particular, mas ainda assim, eles acreditam que essas histórias falsas que estão surgindo são muito depreciativas contra Meghan. Ninguém na família real falou com Meghan ainda, neste momento específico.

Gayle King continuou falando sobre o casal, e afirmou que eles gostariam que o Palácio de Buckingham ajudasse a parar as notícias falsas sobre a vida deles:

- Acho que é frustrante para eles verem que é uma conversa racial sobre a família real, quando tudo o que eles queriam o tempo todo era que a realeza interviesse e dissesse à imprensa para parar com as histórias falsas, injustas e imprecisas que definitivamente têm um viés racial. E até que você possa reconhecer isso, acho que vai ser difícil seguir em frente. Mas os dois querem seguir em frente com isso e ambos querem a cura desta família. No final do dia, essa é a família de Harry.

King ainda se manifestou sobre as recentes acusações de bullying contra Meghan Markle:

- A questão do bullying foi levantada em 2018 e agora há uma investigação em andamento sobre o bullying de Meghan Markle, quando qualquer pessoa que trabalhou com ela dirá exatamente quem ela é. Sabe, ela é realmente uma pessoa muito doce e carinhosa. E, como eu disse, Meghan tem documentos para comprovar tudo o que ela disse na entrevista de Oprah. Tudo.