Flay desabafa sobre ser comparada com a amiga, Bianca Andrade: Vocês são capazes de colocar gente em depressão

15/03/2021 | 17:10



Desde que saiu do BBB20, Flay colhe os frutos da fama e alavancou sua carreira como cantora. Mas apesar de ganhar uma legião de fãs, ela também precisa lidar com comentários dos haters. Na noite do último domingo, dia 14, ela resolveu desabafar sobre críticas e acusações frequentes de que a cantora estaria copiando o estilo da amiga Bianca Andrade através de seu Twitter:

Eu me mato de trabalhar desde que me entendo por gente pra me destacar pelo meu próprio mérito, nunca quis o que não era meu. Antes do BBB, na minha região o mercado local sempre elogiava a minha autenticidade no trabalho, no estilo, na personalidade.

A cantora continua:

Hoje por ser amiga de Bianca, nada que eu faço é mais meu, se eu sou estrategista, aprendeu direitinho com a Boca Rosa. Se corto o cabelo, Só quer ser a Bianca, se faço uma cirurgia tá fazendo igual Bianca, tá usando roupa igual Bianca. Sempre tive minha personalidade e não tenho a menor intenção em parecer com outra pessoa, eu a admiro, a amo, mas não quero ser ela. A gente ri de comentários idiotas e desinformados como esse que pra nós é uma verdadeira chacota com o simples intuito de desmerecer os resultados das minhas ideias, decisões e qualidades.

Flay ainda aproveitou para fazer um alerta aos seguidores:

A Flay parece que está lutando a toa, nunca vai deixar de ser desmerecida em tudo o que faz. Desestimula sabe, vocês são capazes de colocar gente em depressão e fazer pessoas desistirem dos seus sonhos a troco de c***lho nenhum.