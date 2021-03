No Inamar, Água Santa bate Sertãozinho e segue líder

Da Redação



15/03/2021



O Água Santa, de Diadema, manteve a liderança de seu grupo no Campeonato Paulista da Série A-2. Na tarde de ontem, o Netuno derrotou o Sertãozinho por 1 a 0, garantiu os três pontos e segue com 100% de aproveitamento na competição. Jogo foi realizado no Estádio do Inamar.



Na primeira etapa da partida, os anfitriões, apesar de melhores em campo, estudaram o adversário, mantendo as jogadas mais no meio-campo, sem muitos chutes a gol ou defesas.



Foi no segundo tempo que o Água Santa se impôs e mostrou maior quantidade de oportunidades de ataque. Luis Ricardo acertou belo chute, abrindo o placar. Após o gol, novamente o jogo voltou a ser mais travado, mesmo com algumas tentativas frustradas do Sertãozinho.



O Netuno soma quatro vitórias, sete gol feitos e nenhum tomado. Seu próximo compromisso será no sábado, às 18h, com o XV de Piracicaba, fora de casa. Já o Sertãozinho na lanterna de sua chave, tem apenas um ponto em 12 possíveis. A equipe enfrentará o Audax, também no sábado, às 16h.