Região tem o primeiro dia com maior restrição

15/03/2021 | 07:00



As sete cidades do Grande ABC, assim como todas as regiões do Estado de São Paulo, entram hoje no primeiro dia de restrições de circulação mais severas desde o início da pandemia, em março de 2020. Com falta de leitos nos hospitais públicos e privados e sem sinais de que o contágio por coronavírus possa diminuir, o governador João Doria (PSDB) determinou na quinta-feira toque de recolher das 20h às 5h e que apenas alguns serviços dos considerados essenciais possam abrir as portas.

A lista de locais que podem funcionar, aliás, ficou menor do que na fase vermelha, que era o estágio mais restritivo até então do Plano São Paulo. Agora, 14 atividades que eram consideradas essenciais foram retiradas da relação, ou seja, não podem mais abrir, como lojas de materiais de construção. As novas regras valem, pelo menos, até 30 de março.

Durante o toque de recolher, das 20h às 5h, as pessoas que estiverem circulando a pé ou de carro podem ser abordadas por agentes de segurança e precisam apresentar alguma justificativa, como o retorno do trabalho, por exemplo. Em São Bernardo, a Prefeitura suspendeu a circulação do transporte público municipal das 22h às 4h e orientou empresários a liberar os funcionários, no máximo, às 21h para que todos tenham tempo hábil de chegar em casa.

A Prefeitura de São Bernardo publicou na sexta-feira decreto com as normas específicas que serão adotadas na cidade. A administração do prefeito Orlando Morando (PSDB) impôs multa e até apreensão de carros que circularem no município entre as 22h e 4h. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o valor da multa é de R$ 130,16, além de quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Assim como aconteceu no primeiro pico da pandemia, as cidades do Grande ABC suspenderam aulas presenciais em escolas, com exceção de São Caetano, que, por enquanto, permitirá acesso aos colégios particulares e estaduais, mas não aos municipais.

A fase emergencial, como é chamada pelo governo do Estado também suspendeu atividades coletivas em templos religiosos e eventos esportivos, mesmo sem presença de público. devem manter portas fechadas órgãos públicos; escritórios e serviços administrativos, sendo permitida apenas o trabalho remoto.

Restaurantes só podem funcionar nos sistemas delivery e drive-trhu, não sendo mais permitida a entrega de alimentos para clientes a pé. A presença em praias e parques está proibida. Supermercados também terão os horários restritos, com permissão de funcionamento até as 20h.

Para evitar aglomeração no transporte público no período da manhã, o governo do Estado também indicou escalonamento no horário de entrada de profissionais dos serviços permitidos, com trabalhadores da indústria circulando entre 5h e 7h; de serviços, entre 7h e 9h; e do comércio entre, 9h e 11h.