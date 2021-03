Bolsas de NY fecham em alta, com aprovação de estímulo e perspectiva de retomada

11/03/2021 | 18:47



As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 11, impulsionadas pela aprovação do pacote fiscal nos Estados Unidos, assinado hoje pelo presidente, Joe Biden. A publicação dos dados semanais de pedidos de seguro-desemprego abaixo do esperado por analistas nos EUA também estimulou a busca por ações, uma vez que sugeriram um melhor panorama para a recuperação da economia. As ações de tecnologia tiveram alguns dos principais avanços, e Dow Jones e S&P 500 renovaram seus recordes de fechamento.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,58%, a 32.485,59 pontos, o S&P 500 subiu 1,04%, a 3.939,34 pontos, e o Nasdaq avançou 2,52%, a 13.398,67 pontos.

Depois de projeções de crescimento ampliadas, como a de que o PIB dos EUA pode crescer 6,5% em 2021, Jeffrey Buchbinder, estrategista de patrimônio financeiro da LPL, afirmou: "Se a economia global puder crescer perto de 6% em 2021, liderada pelos Estados Unidos e pela Ásia, isso deve criar um ambiente favorável para as ações em todo o mundo". A percepção foi reforçada após a aprovação do pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão nos EUA, que levou uma série de analistas a revisar para cima suas perspectivas.

A American Airlines anunciou ontem que, com o pacote, que envolve resgate às aéreas, não ocorrerá mais o desligamento de centenas de seus funcionários que estava previsto para acontecer em abril. Hoje, as ações da empresa tiveram alta de 1,84%.

Além disso, hoje foi publicado que os novos pedidos de auxílio-desemprego nos EUA ficaram abaixo das expectativas do mercado. Em meio ao avanço do programa de imunização, Biden espera contar com vacinas suficientes para todos os americanos até maio, e cogitou a exportação de doses depois que o quadro pandêmico no país tiver sido amenizado. No dia em que anunciou que irá começar a entregar vacinas na Europa, as ações da Johnson e Johnson fecharam perto da estabilidade, em -0,01%. Já a Novavax teve alta de 8,77%, no dia em que anunciou eficácia de 96,4% de seu imunizante.

Com grande volatilidade, seguindo com frequência o mercado de Treasuries, as ações de tecnologia tiveram um dia de altas importantes. Facebook (3,39%), Tesla (4,72%) e Twitter (5,60%) tiveram avanços. Por outro lado, as ações da Verizon caíram 2,75%, com a empresa buscando financiamento para a expansão de sua rede 5G.