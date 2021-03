Ribeirão Pires registra mais quatro mortes de pacientes nas filas de leitos para UTI

Do Diário do Grande ABC



11/03/2021 | 12:24



A Prefeitura de Ribeirão Pires confirmou, na tarde desta quinta-feira (11), a morte de mais quatro pessoas (dois homens de 64 e 78 anos e duas mulheres de 68 e 71 anos) infectadas com o novo coronavírus e que estavam aguardando por vagas em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pelo Cross (Sistema de Regulação de Vagas do Estado de São Paulo). Os óbitos ocorreram entre a noite de ontem (10) e a manhã de hoje. Todos estavam internados no município com quadro de complicações pela Covid-19.

Até o momento, desde o dia 1, a cidade registrou seis mortes de pacientes que aguardavam por vagas no sistema estadual. Hoje, 15 pessoas em Ribeirão Pires aguardam vagas na fila do Cross.

Conforme publicado pelo Diário, além de Ribeirão Pires, Diadema registrou ontem a morte de uma paciente de Covid-19, com 75 anos, que aguardava espera de transferência de leito para UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Segundo a Prefeitura, mesmo assistida, não tinha condições de remoção. A morte ocorreu no PS (Pronto Socorro) Central. Atualmente, na cidade, são 10 pacientes que aguardam vaga em UTI.

Já Rio Grande da Serra, que possui 15 pacientes com Covid aguardando transferência, também registrou uma morte de paciente que aguardava por um leito. A Prefeitura não deu mais informações, só que o óbito ocorreu nas últimas 72 horas. “O município apresenta um alto crescimento da demanda Covid, com isso, na semana anterior, registramos aumento de 100% no abastecimento de oxigênio. Desde a última segunda-feira (8), até a presente data, já estamos discutindo a necessidade de nova aplicação de oxigênio, temendo a falta dele. Para tanto, estamos revisando nosso contrato e avaliando aumento no consumo de oxigênio nesta semana”, informou, em nota. A cidade suspendeu os atendimentos de consultas e exames nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).