Fragmentos de informação digital

A revolução resultante nas comunicações já é uma característica de extrema relevância em nossa realidade. Diante da abundância de informações que nos impactam diariamente, é cada vez mais difícil distinguir o verdadeiro do falso, o objetivo do subjetivo e, como consequência, as nossas escolhas passam a ser feitas, na maioria das vezes, com base no sentimento de conforto e adequação ao grupo social. As convicções importam mais que os fatos; as emoções, crenças e ideologias estão se sobrepondo à veracidade de fatos, implicando diretamente na interpretação crítica dos indivíduos.

Assim, o novo formato propiciado pelo meio digital também influencia a maneira que esse indivíduo busca, confronta e interpreta informações. Apenas por meio da leitura dos títulos dos links (leads), o que interessa é influenciar e enraizar na opinião do usuário os valores e convicções que beneficiam alguns. À medida em que esse comportamento de manipulação de informação se espalha e os fatos alternativos ganham destaque, os próprios fundamentos da ética na produção de conteúdo e até mesmo da democracia ficam ameaçados.

A construção de uma verdade passa a ganhar notoriedade nesse contexto de multicanais, onde a preocupação jornalística não se compromete mais ao fato, e sim ao clique. Mediados pela ‘economia da atenção’, os criadores de conteúdo parecem não atentar ou não se importar com a credibilidade do material que disponibilizam.

A alteração nos hábitos cognitivos humanos reconfigura os processos de comunicação, principalmente pela experiência dos corpos com as telas interativas, transformando assim os espaços de argumentação. Os novos hábitos cognitivos acomodaram os indivíduos a conviver sem argumentos. Por outro lado, temos aproximadamente 2.500 anos de uma construção lógica baseada em argumentos, e aí observamos um conflito.

Assim, nos deparamos diariamente com textos cada vez menores, palavras contraídas e fontes de confiabilidade duvidosa; não é mais preciso enunciar tudo na sua completude.

Na sociedade 5.0, a transferência do espaço da mídia tradicional para o meio digital acabou decompondo a aura (conceito proposto por Walter Benjamin relacionado à unicidade e à autenticidade do produto cultural) dos debates fundamentados em argumentações. A narrativa ficcional passa a ser compreendida como natural, onde não existe objeto verossímil fora desse ambiente como referência, então a ficção passa a corresponder à realidade.

Ivan C. Cavassani Junior é comunicador social, especializado em produção audiovisual digital e mestrando em comunicação e semiótica pela PUC-SP.



PALAVRA DO LEITOR

Prevenção

Tenho dileta amiga e parceira de ofício, Glória Calender, também aposentada, no cargo de diretor de escola, do quadro do magistério, da municipalidade paulistana, que, após aposentadoria, fixou residência na cidade lusitana de Braga. Com sua devida anuência, transcrevo o que minha iluminista amiga escreveu sobre a atual situação vigente no reino distante além-mar: ‘No momento o número de pessoas contaminadas tem diminuído de forma significativa, devido ao isolamento obrigatório para todos. Tenho acompanhado pela imprensa que o número de óbitos tem caído a cada dia. Entretanto, a atenção continua, por parte do governo. Até o dia 12 somente serviços essenciais. Tudo fechado! Inclusive as escolas e universidades!’

João Paulo de Oliveira

Diadema



Ainda as vacinas

Engraçado, sempre tomei vacina e dei em meus filhos. Nunca foi preciso que nenhum governante viesse me convencer. Por que agora essa fala virou propaganda eleitoral? Porque os oportunistas acreditam que o pavor colocado na cabeça das pessoas as fará acreditar que não foi a vacina que curou, mas o governo que correu atrás delas. Bando de oportunistas populistas que nunca cuidaram da saúde e hoje trancam as pessoas porque não se incomodaram com o sofrimento de quem não podia pagar por UTI e muito menos fazer simples exame. Bom lembrar que o dinheiro foi para a saúde, mas infelizmente nunca chegou nas pontas, parando no meio, onde os piratas sempre o aguardavam.

Izabel Avallone

Capital



Algozes do PT

A reportagem sobre o presidente da Câmara de Diadema, Joseilson Batista dos Santos, o Josa, abrigar ex-algozes do PT derrotados nas urnas em 2020 não chega a ser novidade (Política, dia 7). É apenas comprovação de que o Brasil não tem mais partidos ou políticos verdadeiramente ideológicos. O PT sempre foi conhecido como esquerda e causa estranheza Josa ter apadrinhado Marcos Michels. Como neto do ex-prefeito Lauro Michels, filho do ex-guerrilheiro Clóvis Michels, com a morte do pai e do avô, Marcos acabou herdando herança relativamente ‘gorda’ e entrando no rol da burguesia. O que causa estranheza é político que foi vereador, presidente do Legislativo, secretário de Educação, candidato a prefeito e outras funções no governo do primo se sujeitar a trabalhar como assistente legislativo e administrativo, subordinado justamente ao vereador Josa, pertencente a partido que ele próprio sempre criticou. Tudo faz crer que o PT está mudando sua forma de ser e de governar e abrindo portas para ex-ferrenhos inimigos.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema



Alô, Sabesp!

Moro no Rudge Ramos, em São Bernardo, e desde o dia 6 estamos com problema no fornecimento de água. Segundo a Sabesp, era apenas manutenção na rede, mas, desde sábado, quando temos água é tão fraca que não chega até a caixa-d’água e, quando vem, com mais pressão, é barrenta e enferrujada. E em momento de pandemia, no qual necessitamos de cada dia mais cuidados e limpeza. Fica muito complicado se continuar dessa forma! É muita falta de respeito com os moradores. Dia 9 tinha água, mas estava tão barrenta que as roupas mancharam todas. Ontem novamente ficamos sem água. Já liguei e mandei várias mensagens para a Sabesp e o retorno é que preciso de caixa-d’água adequada. Até tenho caixa grande, e inclusive preciso lavar novamente, porque depois da água barrenta, deve estar completamente suja.

Marcia Regina Brunner

São Bernardo