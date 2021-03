Anitta rebate comentário machista de cantor: Mulheres merecem respeito com ou sem as bundas de fora

10/03/2021 | 11:10



Anitta provou que não revela os erros de seus amigos e parceiros profissionais dando uma verdadeira aula em seu Instagram sobre o respeito ao sexo feminino. Depois que o cantor Arcangel, que performou a música Tócame ao lado da funkeira, publicou um Stories criticando mulheres que postam fotos mostrando a bunda e ainda assim exigem por respeito, a brasileira postou em seu próprio feed um clique no qual deixa o bumbum à mostra e condenou a fala do colega.

A legenda da foto foi feita em espanhol - língua materna do compositor - e, apesar de o nome de Arcangel não ter sido mencionado em momento algum, Anitta deixou claro qual era o assunto ao mencionar o uso dos corpos femininos de forma sensual em vídeos e letras de músicas:

Esta sou eu, mostrando minha bunda no meu Instagram. Agora uma pergunta temática especial para o Dia da Mulher [8 de março] de ontem... Você pode usar bundas femininas em seus vídeos e escrever letras explícitas para obter visualizações, mas ao mesmo tempo dizer que as mulheres que mostram suas próprias bundas em suas redes sociais não merecem respeito? Estou confusa.

Em seguida ela criticou outra fala do cantor, que em sua publicação alegou que as mulheres que se expõe nas redes sociais não podem ser consideradas damas:

Colocando o significado de dama e de cavalheiro no google, chego à conclusão de que faço mais justiça à palavra do que muitos caras por aí, que querem mulheres damas, mas não têm nada de cavalheiro.

Por fim, Anitta encerra o texto com mais uma crítica à incoerência na fala do cantor:

Feliz Dia das Mulheres, que merecem respeito com ou sem as bundas de fora. Seja no seu Instagram ou em videoclipes de homens que acreditam que deve haver mulheres de um tipo para explorá-los no que lhes convém e mulheres de outro tipo para torná-las suas. Paz, amor e coerência.

Mas se engana quem acha que a história ficou por isso mesmo. Poucas horas depois de realizar a postagem, a cantora publicou uma série de vídeos em seu Stories revelando que havia conversado por telefone com o cantor e, em espanhol, esclareceu que não estava brigando com Arcangel, mas sim, mostrando a ele os problemas de sua fala:

- Eu sempre soube que o post não era sobre mim, até porque também não havia motivo nenhum para ser sobre mim. Mas se afeta as mulheres em geral, me sinto no papel de fazer algo. Não estou de acordo com muitas coisas que ele fala, com as explicações dele. Mas ele se mostrou aberto a aprender, a escutar e pedir desculpa.

Anitta seguiu falando sobre o respeito ao sexo feminino e criticou outras diversas situações nas quais as mulheres são objetificadas e diminuídas por conta de seus comportamentos. Por fim, a poderosa ressaltou que o machismo é algo estrutural:

As coisas não vão mudar com duas horas de conversa, leva tempo para que eles entendam a mensagem. Homens são machistas porque aprenderam errado. As mulheres têm que ser livres para fazer o que quiserem com o corpo e a vida.