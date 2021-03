Após folga em resort, Jô e Otero têm reunião com Duílio e Mancini

09/03/2021 | 20:31



Jô e Otero participaram do treino do Corinthians, nesta terça-feira, CO Joaquim Grava, após passarem a segunda-feira de folga em um resort. Por causa do grave período de pandemia, a atitude dos atletas foi reprovada pelos torcedores nas redes sociais.

Dentro do clube, o fato também não foi aprovado, pois foram registrados 20 casos de covid nos últimos dias, o que fez o clube jogar com vários desfalques no empate (2 a 2) no clássico com o Palmeiras e também na vitória (2 a 1) diante da Ponte Preta.

Jô e Otero tiveram uma reunião com o presidente Duílio Monteiro Alves e o técnico Vagner Mancini. Não foi divulgado pelo clube se os jogadores sofreram algum tipo de punição.

Com os dois atletas em ação, Mancini iniciou a preparação para o jogo com o São Caetano, no Anacleto Campanella, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, domingo, às 19 horas.

Com cinco pontos, o Corinthians lidera o Grupo A do Campeonato Paulista, juntamente com o Santo André. A Internacional de Limeira soma três, enquanto o Botafogo tem apenas um. Já o São Caetano está em quarto lugar no Grupo D, com um ponto, atrás de Mirassol (5), Guarani (4) e Santos (2).