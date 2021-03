Saúde de Ribeirão Pires entra em colapso

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



09/03/2021 | 14:23



A saúde de Ribeirão Pires entrou em colapso nesta terça-feira, (9) segundo o prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL). A informação foi dada em vídeo divulgado nas redes sociais no qual ele informa que os hospitais, tanto da rede pública, quanto privada, e as UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento) estão com todas as vagas preenchidas. Segundo Volpi, a partir de agora o município precisará enviar os pacientes que chegarem necessitando de internação para o sistema Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) gerenciada pelo Governo do Estado de São Paulo. Ainda segundo Volpi, a situação se estende nos demais municípios da região.

Confira a mensagem na íntegra:

"Como havíamos previsto a partir do dia 10 nós teríamos um mês de março terrível e isso está acontecendo hoje. Ribeirão Pires entrou em colapso, ou seja, não temos mais condições de manter pessoas contaminadas com Covid dentro das UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento), não temos mais vagas em nosso hospital de campanha. O Grande ABC inteiro está totalmente tomado em suas UTIs (Unidade de Terapia Intensiva), tanto na rede pública quanto na rede privada. Estamos vivendo um momento extremamente grave e é isso que queria dizer a vocês. Os doentes que chegarem agora teremos que fazer um registro no sistema Cross, que pertence ao Estado e não aos municípios. Esse sistema dependendo da vaga que tem em todo o estado, principalmente da Grande SP, receberia os doentes das cidades que não tem mais vagas. O município está fazendo tudo que pode, chegamos no limite e quero pedir a vocês, não participem de festas, fiquem nas suas casas e não há mais lugar nos hospitais para que possamos atendê-los dignamente.