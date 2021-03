Briga de Meghan Markle com funcionários do Palácio pode ter sido motivada por ela aceitar mimos grátis

04/03/2021 | 15:10



Eita! Desde que renunciou à realeza britânica, Meghan Markle está dando o que falar! Após ser acusada de praticar bullying com seus assistentes do Palácio de Kensington, o jornal The Sun apontou que as brigas de Meghan com sua equipe tiveram como ponto de partida o hábito da ex-duquesa aceitar mimos de marcas e estilistas famosos. De acordo com o veículo, essa prática é condenada pelos protocolos reais.

- Como atriz, é perfeitamente aceitável receber esses mimos das grifes, mas Meghan precisou ser alertada que a prática não é aceitável quando você faz parte da Família Real, explicou a fonte.

Lembrando que o casal anunciou sua renuncia à realeza em janeiro de 2020, mas só foram desligados de suas funções no início deste ano.

Até o momento, nem Meghan nem Harry se pronunciaram sobre as alegações do jornal sobre o motivo dos desentendimentos.