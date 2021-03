Drogaria Coop passa operar 24 horas com serviço de entrega

Soraia Abreu Pedrozo

Diário do Grande ABC



03/03/2021



A Coop informou ontem que a drogaria da rede situada na Avenida Dom Pedro II, 217, no bairro Jardim, em Santo André, começou a operar 24 horas. Além disso, a unidade passou a contar com serviço ininterrupto de entrega.

O delivery 24 horas atende às cidades de Santo André, São Bernardo e São Caetano.

As drogarias da Coop compõem uma das frentes de negócio da rede, considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, com mais de 895 mil cooperados ativos e cerca de 6.000 colaboradores diretos. Atualmente, há 63 drogarias, situadas no Grande ABC, São Paulo, Barueri, Piracicaba, São José dos Campos, Sorocaba e Tatuí.

EMPREGO

Quem está em busca de recolocação profissional pode consultar nova plataforma de recrutamento, seleção e cadastro de currículos da Coop: cooperativadeconsumo.pandape.com.br.

Segundo a rede, mudança foi necessária porque até recentemente realizava seus processos seletivos de forma presencial e recebia grande volume de currículos por e-mail e em papel por meio do atendimento nas lojas e área de recursos humanos.

No portal, o interessado tem acesso a breve resumo do que é a rede de varejo colaborativo Coop, suas unidades de negócios e ações sociais, além de todas as especificações das vagas disponíveis, qualificações necessárias do candidato e locais de atuação. Desde o seu lançamento, há 60 dias, a rede diz que 16 mil currículos já foram cadastrados.