Em evento com democratas, Biden exalta pacote fiscal e união do partido

03/03/2021 | 20:21



Em um evento virtual com parlamentares democratas nesta quarta-feira, 3, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, exaltou o pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão, destacou a união do partido e elogiou a liderança da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi. "As pessoas vão se lembrar de como agimos neste momento", afirmou o chefe da Casa Branca.

O mandatário afirmou que o "Plano de Resgate Americano", como é oficialmente chamada a proposta de estímulos à economia, atende a uma necessidade "desesperada" da população do país. "Não consigo pensar em algo que seja tão urgente e necessário", declarou Biden.

De acordo com o presidente americano, a união em torno do pacote fiscal é "sem precedentes" e há apoio unânime entre os democratas. "Um partido diverso não é um partido dividido", frisou.

Ao afirmar que "liderança faz diferença", Biden elogiou a postura de Pelosi durante a tramitação da proposta de estímulos e disse que ela é a melhor presidente da Câmara que o país já teve. "Você sabe o que é certo e segue firme", disse o democrata à líder do partido. Pelosi, por sua vez, afirmou que o chefe da Casa Branca é "uma voz racional e resiliente". "Nossa nação é abençoada por ter Joe Biden como presidente."

O pacote fiscal tramita atualmente no Senado, depois de ter passado na Câmara no sábado, 27 de fevereiro. A expectativa das lideranças do Partido Democrata é que os senadores aprovem a legislação até o fim desta semana, mas com mudanças, o que exigiria uma nova análise da Câmara na próxima semana. O objetivo é enviar o projeto para sanção presidencial antes de 14 de março, quando expiram benefícios a desempregados.