Após eliminação no BBB21, Lumena declara torcida para Gilberto e admite que se perdeu no jogo: - Subestimei e caí em ciladas profundas

03/03/2021 | 10:11



Parece que a previsão de Nego Di no BBB21 se concretizou, mas não exatamente como ele esperava. Depois de o humorista alegar, em um jogo da discórdia, que o pódio do programa contaria com ele em primeiro lugar, Karol Conká em segundo e Lumena em terceiro, essa acabou sendo exatamente a ordem em que os três foram eliminados - e a psicóloga se tornou a quinta confinada a deixar o reality, com 61,31% dos votos.

No famoso discurso de eliminação, Tiago Leifert falou sobre ações agressivas para com os outros confinados logo em um primeiro momento e sobre atitudes que descreveu como anti-jogo antes de anunciar que a baiana era a eliminada da vez. Já em conversa com ela do lado de fora da casa, o apresentador a confrontou novamente com esses apontamentos e Lumena admitiu que se perdeu no jogo:

- Eu subestimei, realmente, o Big dos Bigs. E caí em ciladas que jamais imaginei encontrar aqui no programa. Ciladas profundas emocionais que me desorganizaram. Sou uma mulher que gosta de competir com dignidade, com entrega, e deixei coisas muito importantes lá fora que eu poderia ter priorizado aqui dentro. Eu fui fundão, esqueci qual era o meu corre.

Tiago aponta, então, que a saída da sister foi marcada por bastante choro e pelos demais confinados querendo conversar com ela - algo que não era possível no começo do jogo -, o que mostra como ela era querida apesar de suas atitudes. A psicóloga concorda:

- Minha diplomacia foi embora. Não me privei de reconhecer que ela estava me fazendo falta. Eu não soube dançar do jeito que eu gosto de dançar com a vida. Eu coloquei barreiras desnecessárias em algumas relações e acho que estou colhendo a cilada que eu caí.

Já durante o Rede BBB, Lumena voltou a afirmar que não jogou como desejava, e se surpreendeu com o índice de rejeição de Karol Conká - 99,17%. A psicóloga ainda afirmou que não se surpreendeu com a indicação de Carla Diaz nem com o fato de Projota ter salvado Fiuk ao invés de si mesma do paredão. Por fim, ela ainda declarou sua torcida para Gilberto dentro do programa.

Enquanto isso, no confinamento?

Apesar de vários brothers terem mostrado chateação com a saída de Lumena, outros comemoraram a permanência: Projota, por exemplo, chorou e abraçou Arthur enquanto comemorava, e ainda dedicou a permanência ao pai:

- Pai, feliz aniversário! Essa é pra você, te amo muito! Benção.

Mais tarde e um pouco mais calmo, o rapper voltou a conversar com o affair de Carla Diaz no quarto colorido sobre o que a volta do paredão significaria e sobre estratégias de jogo:

- A gente vai dialogando, e eu tenho dialogado. Por exemplo com a Viih [Tube], porque eu vejo que ela fala né, bastante, se enturma com todo mundo, e eu tô tentando fazer ela entender a verdade. E a gente voltar, os dois, prova muita coisa. A gente não está tão errado como parecia.

Projota, aliás, parece estar bem seguro de sua permanência no jogo. Em conversa com Pocah sobre quais rumos o reality deve tomar daqui em diante, o rapper alegou que ele e Arthur devem voltar em breve para o paredão e, dando risada, afirmou que acredita que será indicado na próxima semana:

- Pelo menos um dos dois vai pro paredão na semana que vem, e provavelmente vai ser eu porque as pessoas falam do meu jogo e não sei o que. Olha como que eu tô falando sobre isso, e ok, eu vou fazer o que? Se chegar na semana que vem, eu vou estar igual nessa. Eu acabei me tornando um alvo dentro da casa.

Já no gramado, Gilberto e João Luiz também falavam sobre o paredão, e concordaram que os dois têm grandes chances de ir para a berlinda, principalmente pelas mãos e Projota e Arthur.

Enquanto isso, parece que Carla Diaz continua sendo alvo de conversas dentro da casa. Depois de ser a mais criticada no jogo da discórdia que ocorreu na última segunda-feira, dia 1°, a sister voltou a ser criticada por Viih Tube, que a chamou de interesseira e incoerente em conversa com Caio e Rodolffo.

Durante a madrugada, os dois amigos voltaram a falar sobre a loira em conversa com Gilberto, Juliette e Sarah, e os cinco pareceram concordar que as ações da sister não estão agradando. Gil, então, declarou que a atriz é uma forte opção de voto para a eliminação:

- Se eu tiver o líder, eu vou colocá-la [no paredão]. Eu fiquei vários pés atrás com ela, hoje quando eu estava triste ela me abraçou, me confortou, fiquei muito grato. Não vou ficar achando que é tudo jogo, mas as contradições dela? O que acontece é que eu fiquei tão pé atrás com ela que qualquer olhada eu achava que era jogo.