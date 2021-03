Diagnosticado com a Covid-19, Oscar Magrini tranquiliza seguidores: - Sem febre, sem gripe, está tudo ótimo

02/03/2021 | 14:10



Oscar Magrini foi diagnosticado com o novo coronavírus no dia 26 de fevereiro. Já no fim da tarde da última segunda-feira, dia 1°, o ator usou o Stories do Instagram para conversar com os seguidores e dar detalhes sobre seu estado de saúde.

Nos vídeos, Oscar afirma que está isolado e que está usando o tempo livre para se entreter:

- Muito boa tarde! Apesar de não ter nada para fazer, eu estar nessa minha quarentena particular, eu só tenho que agradecer. Poderia ser muito pior. Então você lê um livro, vê televisão, você estuda, fala com amigos?

O ex-ator da Rede Globo ainda afirma que está com sintomas leves, e que acredita que logo irá se recuperar completamente:

- Muita gente ligando pra saber como eu estou, graças a Deus estou muito bem. Tem que esperar esses dias aí... Acho que mais uma semaninha vai estar tudo certo, vou poder sair desse isolamento aqui. Mas eu só tenho que agradecer que é só isso que eu tenho, não tenho mais nada. Sem febre, sem gripe, sem dor de garganta? Minha oxigenação está em 98/97, então está tudo ótimo. É só ter paciência que mais alguns dias eu volto à ativa.

Esperamos que o ator se recupere logo!