Com Michel, reforços e jovens, Flamengo divulta lista para início do Carioca

28/02/2021 | 15:35



O Flamengo divulgou neste domingo a lista de inscritos para o início do Campeonato Carioca. A relação é repleta de jovens jogadores oriundos das categorias de base. As exceções são o zagueiro Bruno Viana, recém-contratado, o volante Hugo Moura, que retornou de empréstimo do Coritiba, e o atacante Michael.

Sem considerar alguns jovens, Michael é o único atleta inscrito do elenco profissional que foi campeão brasileiro. Ele pediu para começar o Estadual porque jogou poucas vezes na reta final da temporada e será a referência do time sub-20 no começo da competição.

Além do atacante, do grupo que disputou o Brasileirão, estão à disposição do técnico Maurício Souza, do sub-20, Matheuzinho, João Gomes, Natan, Rodrigo Muniz e Gabriel Batista. Eles se reapresentam nesta segunda-feira, mas só serão incorporados na quinta-feira à equipe sub-20 que disputará as primeiras partidas do Estadual. Portanto, estão fora do primeiro jogo na competição.

O Flamengo estreia no Campeonato Carioca na terça-feira, às 21h30, contra o Nova Iguaçu, no Maracanã. Os principais jogadores estão de férias e só se reapresentam no dia 15 de março. Eles serão inscritos no torneios posteriormente.

Veja a lista de inscritos do Flamengo no Campeonato Carioca:

Goleiros: Gabriel Batista, João Fernando, Matheus, Bruno

Laterais: Matheuzinho, Luan, Luís Gustavo, Ramon, Ítalo

Zagueiros: Bruno Viana, Noga, Otavio, Natan, Milani

Volantes: João Gomes, Daniel Cabral, Richard, Lucas André, Hugo Moura

Meias: Max, Yuri, Lázaro, Pepê

Atacantes: Rodrigo Muniz, Weverton, Mateus Lima, Thiaguinho, Gabriel Barros e Michael