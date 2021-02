Preparador físico andreense do Flamengo festeja a conquista

Dérek Bittencourt



27/02/2021 | 00:01



O Grande ABC teve dois campeões brasileiros pelo Flamengo na quinta-feira. Além do atacante são-bernardense Gabriel, faz parte da delegação o preparador físico andreense Danilo Augusto, que trabalhou no Ramalhão, São Caetano e Grêmio Mauaense e, desde 2017, é braço direito do técnico Rogério Ceni, que já o levou para Cruzeiro e Fortaleza.<EM>

“Estou muito feliz por mais essa conquista para minha carreira. Ser campeão brasileiro em time como o Flamengo me deixa muito orgulhoso. Mas, independentemente do time e de onde estiver trabalhando, sempre lembro e falo da minha cidade, Santo André, onde nasci, estudei e minha família toda mora. É o meu lugar, onde tudo começou, com muito esforço e empenho.”