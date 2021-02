Bola rola para quinteto regional das séries A-1 e A-2

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



27/02/2021 | 00:01



O apito vai soar para o início do Campeonato Paulista das séries A-1 e A-2, o que consequentemente leva o Grande ABC de volta para o campo de jogo. Na elite, Santo André e São Caetano serão os representantes da região fazendo frente aos grandes e endinheirados do Estado. Já na divisão de acesso, Água Santa, São Bernardo FC e EC São Bernardo lutarão pela promoção com outros 13 concorrentes. No fim, porém, apenas dois sobem.

O regulamento das competições é diferente. Na Série A-1, os 16 times são divididos em quatro grupos com quatro integrantes cada. Após enfrentarem todos os adversários, exceção feita aos que estão na mesma chave, os dois melhores de cada agrupamento avançam para as quartas de final. Foi o que o Santo André conseguiu no ano passado e tentará repetir neste ano. Para isso, trouxe de volta o técnico Paulo Roberto, repatriou sete jogadores, entre eles o goleiro Fernando Henrique, e ainda trouxe outros 16 reforços. Por outro lado, não terá o Estádio Bruno Daniel, ainda em obras, e jogará no Canindé. Já o São Caetano, recém-promovido com o título da A-2, tentará inicialmente contornar os problemas financeiros e a montagem tardia do elenco para escapar do rebaixamento e, posteriormente, vislumbrar algo maior. O treinador será Wilson Júnior, com a árdua missão de dar liga a um time completamente reformulado, mas que terá como líder o veterano goleiro Luiz.

Já na Série A-2 é projetado um pega para capar, com clubes tradicionais que investiram alto pelo acesso, como Portuguesa e XV de Piracicaba. Se somam a eles o Água Santa, que trouxe o técnico Sérgio Guedes, e o São Bernardo FC, que supriu a ausência de Marcelo Veiga, morto em dezembro vítima da Covid, por Ricardo Catalá. Por fim, o EC São Bernardo, de Renato Peixe, recém-chegado após o vice da A-3 de 2020, será um franco atirador, com intuito inicial de permanecer na divisão. Os 16 clubes jogam entre si na primeira fase e os oito melhores passam ao mata-mata. Os finalistas são promovidos à elite.

Confira os elencos dos cinco times do Grande ABC:

Santo André - Goleiros: Fernando Henrique, Ivan e Fabrício; Defensores: PV, Eliandro, Willian Goiano, Rodrigo, Douglas, Leandro Souza, Marcos Martins, Lucas Mendes, Giovanni Palmieri e Bruno Santos; Meias: Vitinho Schimith, Paulo Roberto, Gegê, Marino, Fraga e Léo Costa, Bruno Cosendey; Atacantes: Ramon, Caio Rangel, Fernandinho, Minho, Rone, Dioran e Tiago Marques.

São Caetano - Goleiros: Luiz, Luís Augusto e Jackson; Defensores: Tony, Elton, Daciel, Polidoro, Carlos Alexandre, Caetano, Fernando Júnior, Lucas Dias e Lucy; Meias: Braz, Charles, Neto, Warian, Gui Dantas, Guilherme Castro, Rhuan, Marcinho, Gurgel e Luiz Felipe; Atacantes: Diego Cardoso, Carlinhos, Luizinho, Emerson, Filipe Carvalho, Willian, Renan e Guilherme Piracicaba.

Água Santa - Goleiros: Oliveira, Matheus Inácio e David; Defensores: Alex Reinaldo, Luís Ricardo, Rodrigo Sam, João Paulo, Bruno Costa, Luiz Eduardo, Hélder, Rhuan e Dieyson; Meias: Bileu, Diogo Marzagão, Laun Dias, Tauã, Ramon, Carlos Alberto e Giovanni Pavani; Atacantes: Zé Andrade, Cesinha, Bambam, Lelê, Deivid, Dada, Nando e Renato.

São Bernardo FC - Goleiros: Gasparotto, Jr Souza, Jr Oliveira e Paulo Vitor; Defensores: Nicolas, Leandro Amaro, Thomas, Patrick, Eric, Pará, Lucas Mota, Ferron, Julinho e Lucas Tavares; Meias: Rodrigo Souza; Natan, Jailton, Diego Lopes, Thiago Primão, Rafael Costa, Gionnotti, Vitinho, Thawan e Michael; Atacantes: Marcelinho, Thailor, Gamaroni, Léo Castro, Gabriel Santos, Halef, Mateusinho e Rodrigo Alves.

EC São Bernardo - Goleiros: Gustavo, Felipe Rocha e Allan Thiago; Defensores: João Francisco, Diego, Raphael, Alexandre, Erwin, Luís Phelipe, Osvaldir, Iago, Yuri, Biro Biro e Dudu; Meias: Dudu Lima, Willian, Djalma, Murilo, Pitty, Felipe Souza, e Alyson; Atacantes: Victor Sapo, Chuck, Raul, Tatá, Matheus Lú, Vieira, Matheus Mangolin, Felipe Sussai, Luiz Fernando e Dener.