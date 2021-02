Com Covid-19, Geraldo Luís relembra amizade com Nicette Bruno e posta vídeo da atriz: Quando a saudade tem nome

26/02/2021 | 13:10



Geraldo Luís emocionou os seguidores ao fazer uma homenagem para Nicette Bruno na última quinta-feira, dia 25. O apresentador, que está com Covid-19, relembrou momentos de confraternização com a amiga, que morreu em consequência da doença no dia 20 de dezembro de 2020.

Na legenda do vídeo, que mostra Nicette ao lado da filha Beth Goulart cobrando a presença de Geraldo em um churrasco, o apresentador falou sobre a saudade que sente da amiga:

Quando a saudade tem nome e endereço? Nicette era leve e forte. Eu, ela e a Beth Goulart tomamos tantos vinhos em Tiradentes, momentos mágicos. A ausência dela causa força a todos nós que a amávamos. Aqui um momento em que dei um furo nelas depois de ter marcado um encontro.

Nos comentários, diversos seguidores deixaram emojis de corações partidos e carinhas chorando, enquanto outros comentaram sobre a perda da atriz:

Era um doce de pessoa e ao mesmo tempo uma mulher forte!, apontou um internauta;

Pessoas agradáveis que dão vontade de ter perto. Assim é o que transmitia Nicette e assim é Beth, comentou outro;

Linda? Que saudade, lamentou uma fã.