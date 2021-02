Do Dgabc.com.br



25/02/2021 | 07:00



A FUABC (Fundação do ABC), que gerencia diversos serviços públicos de saúde no Grande ABC, recebeu ontem a doação de 1 milhão de máscaras cirúrgicas, que serão encaminhadas aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à Covid-19.

A ação é resultado da parceria entre Braskem, Fitesa e Grendene. A Braskem doou o polipropileno, matéria-prima para a Fitesa produzir o não tecido, base para a fabricação das máscaras. Enquanto que a Grendene confeccionou os equipamentos de proteção.

A cerimônia de entrega contou com autoridades da FUABC, dos doadores e do vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias. “É um momento desafiador para todos nós e é muito importante que haja união para continuarmos enfrentando juntos essa pandemia. Os profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus são verdadeiros heróis e nós precisamos apoiá-los, é mais do que um ato de solidariedade e de cidadania”, diz Flávio Chantre, gerente de relações institucionais da Braskem.