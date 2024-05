Canil da GCM de São Caetano apreende adolescente e detém homem

Uma equipe do Canil da GCM (Guarda Civil Municipal) apreendeu uma adolescente (15 anos) e deteve um rapaz (19 anos), após roubarem o celular de uma mulher, na quinta-feira (9), no Centro. Ambos foram encaminhados para a Delegacia Sede, onde ficaram à disposição da Justiça.

De posse das características das pessoas que haviam praticado o delito, a equipe entrou num bar e encontrou a garota e o homem, escondidos no banheiro. Os agentes conseguiram localizar o aparelho celular dentro de uma lixeira, que também foi encaminhado para a delegacia.

CASO

O caso deu-se no Centro da cidade, onde a equipe do Canil da GCM realizava ronda e recebeu informações de pedestres de que havia acontecido um roubo. Segundo o relato da vítima, ela havia pegado seu celular para chamar um motorista de aplicativo quando foi abordada pela dupla, que utilizou de violência para pegar o celular das mãos da vítima.

Diante da recusa da vítima, a agressora empregou ainda mais violência e a vítima acabou sofrendo lesões no antebraço esquerdo, foi atingida com um soco no rosto. A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber cuidados médicos e foi liberada posteriormente.