Alexandre Pato impressiona ao mostrar casa com paredes de vidro

24/02/2021 | 15:10



Não são apenas os famosos gringos que possuem mansões de dar inveja! As celebridades brasileiras também são donas de verdadeiras mansões e, alguns, fazem questão de mostrar para o público onde vivem, exibindo propriedades enormes e para lá de elegantes na televisão, em revistas e até nas redes sociais.

Alexandre Pato e Rebeca Abravanel estão definitivamente nesta lista. O jogador de futebol postou recentemente uma foto em que aparece fazendo alongamento no jardim de sua casa. Além da paisagem exuberante, o que chama a atenção mesmo são as paredes de vidro da mansão, que deixam a sala de estar com um ar muito mais romântico e luxuoso.

O imóvel está localizado em Alphaville, na região metropolitana de São Paulo, mas deve ficar vazio por um tempo, já que os donos estão de mudança para Orlando, nos Estados Unidos, onde Pato defenderá o clube Orlando City.