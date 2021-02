Em carreata, pais pedem manutenção das aulas presenciais em São Bernardo

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



23/02/2021 | 19:26



Dezenas de veículos participam na noite desta terça-feira (23) de carreata no entorno do Paço Municipal, em São Bernardo. Organizada por pais de alunos das redes pública e privada, a manifestação pede a manutenção das aulas presenciais na cidade. O prefeito Orlando Morando (PSDB) assinou decreto em que suspende as aulas presenciais nas escolas privadas a partir de 1º de março e adia na rede pública de 1] para 15 de março o retorno dos alunos às salas de aula.

A argumentação da administração municipal é a de que a ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) atingiram níveis preocupantes, chegando a 87% ontem. Aliada ao toque de recolher que vigora a partir de sábado, das 22h às 5h, a medida faz parte da tentativa de frear o avanço da Covid-19 no município.

Para os pais, interromper as aulas não é uma medida necessária, uma vez que a taxa de contaminação pela doença em crianças tem se mantido baixa em todo do mundo. "Fecham as escolas, mas não fecham bares. Mantem-se música ao vivo. Queremos que a educação seja considerada atividade essencial", afirmou o advogado Guilherme Cavalcanti, 36 anos, um dos participantes do ato.