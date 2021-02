Após polêmica com Giselle Itié, Antonia Fontenelle propõe acordo ao Ministério Público em inquérito

22/02/2021 | 10:10



Lembra que pouco tempo atrás Antonia Fontenelle comprou briga com Giselle Itié, após falar para a atriz, nascida no México, voltar para o seu país? Depois disso, a delegada Marcia Noeli Barreto, da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, abriu inquérito para investigar a prática de racismo por parte de Fontenelle, que foi chamada para depor, mas não compareceu.

Agora, no entanto, ao que tudo indica, Fontenelle disse que gostaria de fazer um acordo com o Ministério Público no inquérito que investiga a denúncia feita pela atriz contra a loira.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Fontenelle manifestou interesse em fazer o acordo para que a queixa-crime não vire processo. O problema é que a lei exige que o acusado não tenha feito nenhum outro acordo semelhante nos últimos cinco anos e a loira cumpriu uma transação penal em junho de 2018 pelos crimes de ameaça e injúria. Eita!