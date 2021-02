Preta Gil se irrita com reação dos participantes em show de Daniela Mercury no BBB21 e Caio recebe ajuda após tombo: Não bateu a cabeça

21/02/2021 | 10:10



Na noite do último sábado, dia 20, rolou mais uma festa no BBB21! Após uma tarde tensa e cheia de brigas, os participantes puderam se distrair um pouco com um show incrível de Daniela Mercury! Porém, parece que a reação de alguns brothers, durante a apresentação da cantora, não agradou Preta Gil.

Por meio do Twitter, ela deu uma alfinetada:

Eu sou de outra geração e educação não é sobre saber a música, mas sim, sobre energia e respeito!!!

Os fãs logo comentaram:

A cara da Viih Tube de descontentamento foi a melhor!

Os únicos que sempre prestigiam com vontade são Juliette e Gil.

Acabei de comentar isto. Muito feio o pessoal saindo no momento do show... três ou quatro ficam assistindo...

Depois, Preta apagou o seu post.

Queda de Caio

Uma situação assustadora que aconteceu na madrugada foi uma queda feia de Caio. O participante, que está com o pé quebrado, estava sendo levado para dentro da casa por Rodolffo, mas acabou escorrendo por conta do chão molhado. Na hora, os internautas apontaram que as câmeras pararam de mostrar a situação.

Pouco depois, Caio recebeu cuidados médicos:

Família, o Caio não bateu a cabeça e não houve piora na fratura. Fizeram raio-x e todo procedimento, informou o Twitter oficial do brother.