Kim Kardashian recebe apoio da família em meio ao divórcio com Kanye West e fonte revela a gota d'água que causou o fim do casamento

20/02/2021 | 11:10



Após rumores, parece que agora é oficial: Kim Kardashian entrou com um processo de divórcio para se separar oficialmente de Kanye West, após quase sete anos de casamento. Além da custódia conjunta, ou seja, o casal vai dividir o tempo igualmente para cuidar dos quatro filhos, uma fonte contou um pouco mais sobre os bastidores dessa separação. A empresária, por exemplo, está recebendo bastante apoio de sua família, principalmente das irmãs, Khloé e Kourtney Kardashian, que criaram um sistema de apoio para Kim.

Essa pessoa próxima ainda contou ao E! Online qual foi a reação da família quando o casal anunciou o fim do casamento:

- Todos eles entendem perfeitamente que é isso que Kim precisa fazer.

Além disso, Khloé e Kourtney estão sendo extremamente protetoras com Kim e ofereceram a ela um ombro para se apoiar enquanto ela passa por essa situação:

- Sempre que ela está chateada ou triste, ela sabe que pode ligar para elas por vídeo ou ir para uma das casas delas e elas estão sempre lá para ela.

As irmãs também estão ajudando Kim com os filhos, enquanto a estrela de Keeping Up with the Kardashians se prepara para o processo de divórcio:

- Todos os primos costumam estar juntos em uma de suas casas brincando, quase todos os dias.

A fonte ainda informou que Kris Jenner, matriarca das Kardashian, tem sido a rocha de Kim tentando garantir que Kim tenha tudo de que precisa.

Mas será que a família se voltou contra Kanye West?

- A família inteira sempre cuidará de Kanye. Não há atritos e eles não o estão excluindo. Eles querem que ele fique por perto pelo bem das crianças.

Já morando em casas separadas, Kanye tem visitado sua ex-mansão em Calabasas, na Califórnia, para ver os quatro filhos, North, Saint, Chicago e Psalm.

Sobre como as crianças estão lidando com a situação, a fonte informou:

- North tem alguma compreensão do que está acontecendo. Mas as crianças, em sua maioria, sempre os viram separados, então não é nada surpreendente.

O que causou o fim

De acordo com a People, Kanye acredita que toda a sua ideia de se lançar como candidato à presidência dos Estados Unidos em 2020 pode ter contribuído para o fim de seu casamento. Uma pessoa próxima contou os detalhes para a publicação:

- Ele está naquele lugar de [se perguntar]: e se? Se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse feito isso. Ele está processando as coisas. Ele acha que a corrida presidencial foi a gota d'água. Antes disso, havia esperança. Depois disso, nenhuma. Isso lhe custou o casamento.