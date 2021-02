Após vitória de Sarah na prova do líder do BBB21, brothers especulam paredão e Karol Conká revela estratégia de jogo: - O meu não está na reta

19/02/2021 | 10:10



Os humilhados foram exaltados no BBB21! Como você viu, Sarah venceu a prova do líder poucos dias após voltar de seu segundo paredão, e logo já colocou em prática algumas mudanças. Depois de se emocionar ao ver fotos da família no quarto do líder e ser coroada por Gilberto, a loira distribuiu cinco pulseiras para o VIP, deixando Caio, Gilberto, Fiuk, Juliette e Rodolffo na parte privilegiada da casa, enquanto os demais passarão uma semana na xepa.

E é claro que as conversas sobre o próximo paredão já começaram. Em conversa com Gil e Juliette no quarto do líder, Sarah garantiu que sua indicação para a eliminação é Pocah e justificou:

- Eu não a vejo como uma pessoa 100% verdadeira. Quando eu vi a briga dela com ele [Gilberto], que eu a vi fazendo assim para ele, indo com o peito aberto, falei: agora confirmou tudo que eu imaginava. E eu sei que ninguém aqui nessa casa vota nela. Se eu não botar ela no paredão, ela não vai para o paredão.

No entanto, a espiã da casa já tem uma segunda opção de voto caso não consiga colocar Pocah na berlinda: Projota. Sarah conta que, além de achar seu comportamento falso, sentiu uma brusca mudança de tratamento quando ganhou a liderança.

Mas o paredão desta semana não contará com apenas uma indicação: como explicou Tiago Leifert, os três finalistas da prova do líder - Fiuk, Gilberto e Caio - poderão, em consenso, indicar uma segunda pessoa para a eliminação. Outras duas pessoas serão definidas pelo voto popular da casa, e apenas um dos quatro emparedados poderá se salvar com a dinâmica do bate e volta.

Com isso, Sarah, Gil e Fiuk acabaram conversando sobre quem será o indicado pelos três finalistas. Ao que tudo indica, Gil e Fiuk já concordaram em indicar Arthur, e resta saber se Caio irá concordar com os três:

- É meio óbvio. Não vou mentir. Acho que Caio também sabe que é óbvio. Me colocou no paredão, então são detalhes, comentou Gilberto.

- É, para mim é meio óbvio também. Ainda não dá para sacar qual é a dele. Não acreditei até hoje que me vetou porque não gostou da minha piada no quarto, concordou Fiuk.

Enquanto isso, Karol Conká, Lumena, Pocah e Projota também especulavam o paredão no gramado. Durante a conversa, a rapper entregou que espera ter se salvado ao não vetar Sarah da prova do líder:

- Fazendo o que fiz hoje, eu tiro o meu da reta. Tirando o meu, eu posso, consequentemente, tirar o da galera. E faço eles votarem com eles mesmo. Porque eu poupei a amiga do Gil. Tipo isso, entendeu? E ele vai poupar a minha amiga. É essa troquinha.

Projota, então, afirma que acredita na escolha de Sarah para o Paredão:

- Então ela vem em mim.

Estratégia de jogo

E, por falar no veto de Karol, logo após a prova do líder a rapper conversou com Thaís e comentou sobre sua escolha em não impedir que Sara participasse da dinâmica:

- Qualquer um que ganhar aqui eu ficaria bem feliz, porque é muito bom a sensação de ser líder, estar no quarto. Por mais que eu sei que o jogo certo seria vetar a Sarah porque ela é forte para caramba, só que aí já beira a perseguição.

Em seguida, ela explicou que também houve um pouco de estratégia em não indicar Sarah e optar por vetar Juliette:

- A intenção é separar a dupla no game. Eles são os mais fortes da casa. Fazendo dessa forma, eu sou muito mais humana. Esse é o meu jogo. E o que que acontece? O meu não está na reta, ela abre uma cabeça para enxergar outras coisas, outras jogadas, e assim os trago para mim.

O que Conká ainda não sabe é que, ao tirar Juliette da prova do líder, acabou garantindo sua participação na dinâmica do anjo. Vish!

Dedo na ferida

Como você viu aqui no ESTRELANDO, Karol acabou distorcendo algumas informações ao afirmar para Sarah e Juliette na tarde de quarta-feira, dia 17, que Nego Di havia criticado as meninas por não irem prestigiá-la no quarto do líder, quando na verdade essa crítica foi feita pela própria Conká.

Já durante a madrugada desta sexta-feira, dia 19, a rapper voltou a tocar no assunto em conversa com seus amigos:

- A hora em que eu fui, ninguém foi. Estava todo mundo aqui. Ninguém quis ir, entendeu? Está tudo certo. Ninguém estava nem aí. Estou falando das meninas... Eu ainda falei? Rolou um Clube da Luluzinha meio errado ali. Só a Juliette se interessou e automaticamente as meninas foram só para não ficar feio.

Vitória da espiã!

Desde o início da 21ª edição do reality, Sarah tem conquistado o público com seu comportamento de observadora dentro da casa, sendo muitas vezes apelidada de espiã e agente secreta. Em conversa com João Luiz, Viih Tube, Camilla de Lucas, Carla Diaz e Gilberto, a loira acabou reforçando esse posto ao revelar como ganhou a prova do líder:

- Tava no roxo bem no meio. Tinha pouca areia dentro dele e o negócio lá embaixo. O povo estava desesperado e eu fui com calma. Não era uma prova de velocidade... Quando falou que ia mostrar pro público, eu vi pra onde a câmera virou e fui pra lá.

De acordo com a sister, bastou ficar atenta ao momento em que Leifert mostrou o local da prova ao público e prestar atenção no jogo de câmeras. Uma espiã e tanto, não é mesmo?