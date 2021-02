Anitta dá um passo a mais na relação com Lipe Ribeiro

19/02/2021 | 09:10



Anitta pode até estar internada tratando uma intoxicação alimentar desde o começo da semana. Mas isso não significa que ela não continua ligadinha em tudo o que acontece. E, segundo o jornal Extra, sabe qual a novidade da cantora? Ela resolveu dar mais um passo na relação com Lipe Ribeiro e passou a seguir nas redes sociais seus novos sogros, ou seja, Andrea e Fernando, os pais do ex-peão de A Fazenda.

Será que o simples affair já ficou sério? Para quem não acompanhou, foi com Lipe que Anitta trocou beijos em sua live, transmitida no domingo de Carnaval. Depois, de uma ilha em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde ela fez o reality show Ilhados com familiares e amigos, Anitta seguiu para a casa de Lipe Ribeiro, e os dois passaram a noite juntos.

O que você acha que vai dar essa história?