Fonte afirma que Kanye West não está lidando bem com divórcio de Kim Kardashian: - Ele está ansioso e muito triste

18/02/2021 | 12:10



Parece que o suposto divórcio entre Kanye West e Kim Kardashian não está fazendo nada bem para o cantor. De acordo com uma fonte da revista People, o artista está tendo dificuldades para aceitar que a relação chegou ao fim:

- Kanye não está bem. Ele está ansioso e muito triste. Ele sabe que o casamento acabou e não há nada que possa ser feito agora. Ele também sabe o que está perdendo em Kim.

Apesar do divórcio, parece que Kim ainda defende o pai de seus filhos perante sua família. A fonte conta que a separação não muda a disposição da socialite em apoiar Kanye:

- Ela o defendeu em particular para sua família. Ela ficou ao lado dele em um momento em que algumas esposas não teriam feito isso.

Kim também não estaria privando West de ter contato com os filhos - muito pelo contrário. Ela e outras pessoas próximas ao rapper estão incentivando-o a se aproximar mais das crianças neste momento delicado:

- Kim deixou claro que Kanye pode conversar com seus filhos sempre que quiser. Ela nunca ameaçou mantê-lo longe das crianças. Ela só exige que ele não vá magoá-los. Kanye pode usar o FaceTime para falar com as crianças sempre que quiser. Ele não tem sido muito bom com relação a isso, mas todos o estão incentivando a fazer isso. Kim não quer machucá-lo. Ela simplesmente sabe que não pode mais ficar casada com ele. Ele sabe muito bem que ela foi uma boa esposa. Ele ainda a ama muito. Mas ele entende.

Por fim, a fonte conta que há poucas chances da socialite desistir do pedido de divórcio - mas ressalta que o cantor ainda tem esperanças de que a esposa reconsidere a situação:

- Há muito pouca esperança de reconciliação. Teria que acontecer um milagre. Mas Kanye acredita em milagres.