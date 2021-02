Morre pai da cantora Charlotte Church, vítima da Covid-19

18/02/2021 | 09:10



Foi noticiado na madrugada do dia 18 de fevereiro que o pai da cantora Charlotte Church morreu devido a complicações da Covid-19, aos 56 anos de idade.

De acordo com informações do jornal Daily Mail, Stephen Reed, que abandonou esposa e filha quando a artista tinha apenas dois anos de idade, tentava se reencontrar com a filha para fazer as pazes, mas ele não teve chance.

Stephen foi internado no University Hospital of Wales com sintomas do novo coronavírus antes do Natal e morreu dias depois em casa, com sua família ao seu lado.

Desta forma, Charlotte e seu pai não se reconciliaram antes da morte, e ele não conheceu os dois netos mais velhos: Ruby, de 13 anos de idade, e Dexter, de 12.

Após a separação de Stephen, Maria conheceu James, que adotou Charlotte quando ela tinha três aninhos.