Melhor time da NBA, Jazz bate Clippers e vence pela nona vez seguida na temporada

18/02/2021



O Utah Jazz segue dando as cartas na NBA. Melhor time da temporada regular até o momento, a franquia de Salt Lake City conseguiu na rodada de quarta-feira a sua nova vitória seguida ao bater o Los Angeles Clippers por 114 a 96, mesmo atuando no ginásio Staples Center, em Los Angeles. Esse é o 24.º triunfo em 29 jogos para o líder da Conferência Oeste e de toda a liga.

Os destaques do Jazz foram o armador Donovan Mitchell - que ficou perto de um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) de 24 pontos, sete rebotes e sete assistências - e o pivô francês Rudy Gobert, que obteve um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de 23 pontos e 20 rebotes.

Sem os astros Kawhi Leonard e Paul George, que estão lesionados, os Clippers não foram páreo ao Jazz e coube ao armador Lou Williams terminar como o cestinha com 16 pontos. O time de Los Angeles é o terceiro colocado no Oeste com 21 vitórias em 30 partidas e está logo atrás do rival Los Angeles Lakers.

No lado leste, Philadelphia 76ers e Houston Rockets mediram forças em jogo disputado no ginásio Wells Fargo Center, na Filadélfia, e os donos da casa conseguiram a vitória por 118 a 113. O grande destaque da equipe vencedora foi o pivô Joel Embiid. O camaronês teve um primeiro tempo com apenas oito pontos, mas fechou a partida flertando com um "triple-double" - foram 31 pontos, 10 rebotes e nove assistências.

Pelos Rockets, o armador John Wall atuou durante todos os 48 minutos de jogo e fez um último quarto de muito destaque para fechar com 28 pontos, sete assistências e três rebotes. O pivô Demarcus Cousins teve mais uma atuação consistente marcando 19 pontos, além de oito rebotes e quatro assistências.

A vitória mantém os 76ers na liderança da Conferência Leste com 19 vitórias e 10 derrotas. Os Rockets estão na 13.ª posição do Oeste com campanha de 11 triunfos em 28 partidas.

Na capital dos Estados Unidos, o Washington Wizards recebeu o Denver Nuggets, na Capital One Arena, e conseguiu uma vitória no último segundo de jogo por 130 a 128. Este foi o terceiro triunfo seguido do time da casa - algo que não acontecia desde dezembro de 2018. Ainda assim, está na 14.ª e penúltima posição do Leste com nove vitórias e 17 derrotas.

Já os Nuggets perderam a sua segunda partida consecutiva - a outra foi para o Boston Celtics - e, com 15 vitórias e 13 derrotas, ocupam a sétima colocação do Oeste. Estão com o mesmo retrospecto que o Golden State Warriors.

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Orlando Magic 107 x 89 New York Knicks

Boston Celtics 114 x 122 Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers 118 x 113 Houston Rockets

Washington Wizards 130 x 128 Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves 128 x 134 Indiana Pacers

Chicago Bulls 105 x 102 Detroit Pistons

New Orleans Pelicans 124 x 126 Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies 122 x 113 Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors 120 x 112 Miami Heat

Los Angeles Clippers 96 x 114 Utah Jazz

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Milwaukee Bucks x Toronto Raptors

Los Angeles Lakers x Brooklyn Nets

Sacramento Kings x Miami Heat